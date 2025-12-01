Представитель «Лело – Сильная Грузия»: Мы имеем дело с тяжким преступлением, сравнимым с трагедией 9 апреля

Применение химического оружия против граждан – это преступление против человечности – Мы имеем дело с политическим режимом-убийцей российского типа, монстрами, применяющими боевое оружие против собственных невооруженных граждан. Мы живем при злой диктатуре, в которой власти устраивают террористические акты против собственного народа, - так один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» комментирует журналистское расследование BBC.



По его словам, по состоянию на сегодняшний день применение указанного оружия запрещено не только против гражданских лиц, но и в боевых действиях.



«Применение химического оружия против граждан является преступлением против человечности. Реально, возникло основание судебного дела международного масштаба против режима Иванишвили, если по документальному фильму BBC будет доказано, что всё, что в нем говорится о химическом составе, который был применен против митингующих, является правдой. Трудно сомневаться в убедительности BBC.



Чтобы не говорила нынешняя российская пропаганда, это настолько тяжкое преступление, что к его расследованию в срочном порядке должна быть привлечена Всемирная организация по запрету химического оружия. Налицо грубое нарушение конвенции против граждан страной-подписантом. Подобное, если вспомнить, в последний раз происходило в нашей стране 9 апреля 1989 года, когда российские войска применили запрещенный химический состав и во главе с Родионовым убили мирных граждан Грузии. Это в очередной раз, отчетливее всего и прямо доказывает, что имеем дело с политическим режимом-убийцей российского типа, монстрами, применяющими боевое оружие против собственных невооруженных граждан. Мы живем при злой диктатуре, в которой власти устраивают террористические акты против собственного народа. Да, это террористический акт против собственных граждан, если окончательно будет доказано применение химического состава.



Методы Иванишвили в данном случае прямо продиктованы из Москвы, российской модели. Против собственного народа он использует те же формы и орудия борьбы, которые использовал против нас оккупант. Какой бы пропаганде вы не верили, как вам могу не нравится я или другие, все это необходимо отложить в сторону, так как мы имеем дело с тяжким преступлением против собственных граждан, сравнимым с трагедией 9 апреля. Это оружие запрещено применять не только против гражданских лиц, но и в боевых действиях, тот химический состав, о котором идет речь в фильме. Это не просто ответ политического режима, это уже обычное нечеловеческое отношение к собственным гражданам. «Грузинская мечта» обнародовала свою официальную позицию, содержание которой является дискредитация одной из самых авторитетных в мире медиа-организаций, как «фейк-медии» и т. д.



BBC считается одной из самых авторитетных в мире организаций по проведению журналистских расследований, сомневаться в расследовании которой, длившимся целый год, со стороны ««Грузинской мечты»» крайне нагло», - заявил Датунашвили.





