|
|
|
Председатель правительства Аджарии встретился в Батуми с новым послом Израиля
01.12.2025 22:07
Председатель правительства Аджарии провёл рабочую встречу в Батуми с вновь назначенным послом Государства Израиль в Грузии Валидом Абу Хайей. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и перспективные проекты, представляющие стратегический интерес для региона.
Основные темы встречи:
• региональные проекты и инфраструктурные инициативы
• расширение экономических и инвестиционных связей между Аджарией и Израилем
• укрепление сотрудничества в сфере туризма и увеличение туристического потока
• развитие образовательных и профессиональных программ
• совместные инициативы в области инноваций и регионального развития
Во встрече участвовал также руководитель израильского агентства международного сотрудничества MASHAV в Грузии Георгий Жгенти. Обсуждены планы по расширению действующих программ и запуску новых проектов.
Почему это важно?
Углубление сотрудничества между Аджарией и Израилем создаёт новые возможности для бизнеса, образования, технологий и туризма в регионе. Власти Аджарии подчёркивают, что будут активно развивать партнерство, направленное на долгосрочный результат и устойчивое развитие.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна