Председатель правительства Аджарии встретился в Батуми с новым послом Израиля

01.12.2025 22:07





Председатель правительства Аджарии провёл рабочую встречу в Батуми с вновь назначенным послом Государства Израиль в Грузии Валидом Абу Хайей. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и перспективные проекты, представляющие стратегический интерес для региона.



Основные темы встречи:



• региональные проекты и инфраструктурные инициативы

• расширение экономических и инвестиционных связей между Аджарией и Израилем

• укрепление сотрудничества в сфере туризма и увеличение туристического потока

• развитие образовательных и профессиональных программ

• совместные инициативы в области инноваций и регионального развития



Во встрече участвовал также руководитель израильского агентства международного сотрудничества MASHAV в Грузии Георгий Жгенти. Обсуждены планы по расширению действующих программ и запуску новых проектов.



Почему это важно?



Углубление сотрудничества между Аджарией и Израилем создаёт новые возможности для бизнеса, образования, технологий и туризма в регионе. Власти Аджарии подчёркивают, что будут активно развивать партнерство, направленное на долгосрочный результат и устойчивое развитие.





