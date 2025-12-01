Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель правительства Аджарии встретился в Батуми с новым послом Израиля


01.12.2025   22:07


Председатель правительства Аджарии провёл рабочую встречу в Батуми с вновь назначенным послом Государства Израиль в Грузии Валидом Абу Хайей. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и перспективные проекты, представляющие стратегический интерес для региона.

Основные темы встречи:

• региональные проекты и инфраструктурные инициативы
• расширение экономических и инвестиционных связей между Аджарией и Израилем
• укрепление сотрудничества в сфере туризма и увеличение туристического потока
• развитие образовательных и профессиональных программ
• совместные инициативы в области инноваций и регионального развития

Во встрече участвовал также руководитель израильского агентства международного сотрудничества MASHAV в Грузии Георгий Жгенти. Обсуждены планы по расширению действующих программ и запуску новых проектов.

Почему это важно?

Углубление сотрудничества между Аджарией и Израилем создаёт новые возможности для бизнеса, образования, технологий и туризма в регионе. Власти Аджарии подчёркивают, что будут активно развивать партнерство, направленное на долгосрочный результат и устойчивое развитие.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна