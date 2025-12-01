Петер Сийярто: Мы никогда не позволим ЕС ввести санкции против грузинских лидеров

01.12.2025 22:20





«Я сказал мэру Тбилиси, Кахе Каладзе, что мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин и никогда не позволим Евросоюзу ввести санкции против грузинских лидеров», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



Как отметил Сийярто после встречи с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, венгры очень хорошо знают, что означает плыть против течения.



«Для нас большая честь, что мэр Тбилиси Каладзе посетил министерство. Очень редко у нас бывают гости, у которых есть два титула Лиги чемпионов. У нас была очень приятная встреча, и я горжусь тем, что мы лично знакомы уже довольно давно. Также следует откровенно сказать, что очень редко мы следим за выборами органов местного самоуправления в других странах, поскольку это внутреннее дело каждой страны. Но в данном случае у нас была персональная надежда, что господин Каладзе снова победит на выборах в Тбилиси, и то большое преимущество, с которым он выиграл, очень хорошо показывает, насколько довольны тбилисцы его работой.



Я лично попросил Каладзе, если у него будет время, прочитать лекции мэру Будапешта — думаю, он дал бы ему очень хорошие советы о том, как следует управлять столицей. Мы гордимся тем, что у нас прекрасные отношения с Грузией, с партией «Грузинская мечта». Мы гордимся, когда говорим о сотрудничестве двух патриотических, суверенитетистских и миролюбивых правительств.



Я сказал мэру Каладзе, что мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин и никогда не позволим Евросоюзу ввести санкции против грузинских лидеров. Мы, венгры, очень хорошо знаем, что такое плыть против течения. Мы прекрасно понимаем, каково это — не полностью совпадать с либеральным мейнстримом, но, возможно, именно поэтому венгерский народ поддерживает нас. И поскольку ваше правительство проводит патриотическую политику, это и есть причина, по которой грузинский народ поддерживает своё правительство», – заявил Сийярто.





