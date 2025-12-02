Базовое образование снова станет 9-летним – Министр образования

Министр образования, науки и молодёжи Грузии, который сегодня представит концепцию реформы общего образования, объявил об изменении программ школьного образования.



В частности, сегодня стало известно, что принятый год назад закон об увеличении базового школьного образования с девяти до десяти лет придётся снова изменить.



«Программа школьного образования будет определена следующим образом: начальное образование – это классы с 1-го по 6-й, основное – классы с 7-го по 9-й, а среднее – классы с 10-го по 11-й. Министерство образования берёт на себя полную ответственность за то, чтобы 19 лет обучения было достаточно для того, чтобы дать молодым людям полноценное общее образование», – заявил Гиви Миканадзе во время презентации.



В марте каждого года будет объявляться набор желающих окончить 12-й класс.



Министр утверждает, что, несмотря на эти изменения, учителя не пострадают в плане оплаты труда.





