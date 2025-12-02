Кобахидзе: BBC позволила себе ложь, вещество «камит» вообще не использовалось

К сожалению, BBC распространила абсолютно ложную информацию. Возможно, вещество было смешано в струе воды, но вот какое именно вещество – дело в этом. BBC позволила себе ложь именно в связи с этим - вещество «камит» вообще не использовалось, – заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с журналистским расследованием BBC.



«К сожалению, BBC, в свое время телеканал с высокой репутацией, сегодня распространяет такую ложь. Конечно, министр внутренних дел и МВД распространят более детальную информацию на эту тему. Но могу заранее сказать, что, к сожалению, руками BBC распространена абсолютно ложная информация. Нельзя, чтобы BBC, международное медиа, руководствовалась теми же стандартами, которыми руководствуются «фейковые телеканалы» в Грузии. Однако мы видим, что стандарты полностью уравнялись в отрицательном смысле. Телеканал может позволить себе простую ложь, в данном случае ВВС, что является печальным и прискорбным. Когда BBC позволяет себе ложь, это требует соответствующей оценки. Фактами доказывается, что это была ложь. МВД предоставит еще раз информацию о том, какую ложь позволила себе BBC.



Тот факт, что BBC опирается на заключение Чахунашвили, уже говорит об уровне стандартов на этом телеканале. Этот уровень очень низкий. Всем известно, что отец и сын Чахунашвили являются горячими участниками радикальных акций. Один из них участвовал в штурме дворца президента. Когда BBC опирается на таких людей, это уже трагическое явление.



Эти вещества приобретены в 2009 году. Что касается конкретного названного вещества, это вещество вообще не содержится в конкретном материале. Исходя из этого, МВД детально скажет, какую ложь распространила BBC. Вещества могут быть смешаны в струе воды, но дело в том, какое именно вещество примешано. BBC позволило себе ложь именно в связи с этим. Министр внутренних дел ответит, какое вещество было использовано. Что касается вещества «камит», то вещество «камит» вообще не использовалось. Это простая ложь. В свое время мы поделились с BBC детальной информацией, но BBC опирается на заявление отца и сына Чахунашвили, а не на наш ответ. Всё это подтверждает, что BBC действовала как «фейковое телевидение», - заявил Кобахидзе.





