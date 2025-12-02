Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Часть работников школ получит повышение заработной платы на 20% в 2026 году


02.12.2025   16:48


В следующем году часть работников государственных школ получит повышение заработной платы на 20%. Как указано в третьей редакции проекта бюджета на 2026 год, будет увеличена заработная плата административного персонала школ, школьных медсестёр и школьных сторожей.

«Бюджет дошкольного и общего образования составит 1,923 млрд лари, что на 37,1 млн лари больше суммы, предусмотренной в предыдущей версии проекта. В рамках увеличения финансирования, в соответствии с предложениями, внесенными в ходе парламентских обсуждений, предусмотрено повышение заработной платы административного персонала государственных школ, школьных медсестёр и школьных сторожей на 20% вместо ранее предусмотренных 10%», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Что касается учителей, то, как известно, повышение заработной платы учителей в 2026 году не планируется.


