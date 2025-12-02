Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жителя Цхинвальского региона приговорили по делу о связях с «грузинской стороной»


02.12.2025   17:08


Жителя оккупированного Цхинвальского региона приговорили по делу о «госизмене» — его обвинили в связях с «грузинской стороной».

Имя 51-летнего жителя Джавского района оккупированного региона не разглашается — его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

Он также оштрафован на 100 тысяч рублей (до 1 300 $).

Известно, что материалы дела рассматривались в закрытом режиме, а детали обвинения не раскрываются.

«Сапа» пишет, что мужчину задержали в апреле 2024 года.

«Ему вменяли сотрудничество с грузинской стороной. Максимальный срок по статье о государственной измене — пожизненное лишение свободы», — отмечает СМИ.


Источник: SOVA
