Жителя Цхинвальского региона приговорили по делу о связях с «грузинской стороной»
02.12.2025 17:08
Жителя оккупированного Цхинвальского региона приговорили по делу о «госизмене» — его обвинили в связях с «грузинской стороной».
Имя 51-летнего жителя Джавского района оккупированного региона не разглашается — его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.
Он также оштрафован на 100 тысяч рублей (до 1 300 $).
Известно, что материалы дела рассматривались в закрытом режиме, а детали обвинения не раскрываются.
«Сапа» пишет, что мужчину задержали в апреле 2024 года.
«Ему вменяли сотрудничество с грузинской стороной. Максимальный срок по статье о государственной измене — пожизненное лишение свободы», — отмечает СМИ.
