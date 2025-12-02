Жителя Цхинвальского региона приговорили по делу о связях с «грузинской стороной»

Жителя оккупированного Цхинвальского региона приговорили по делу о «госизмене» — его обвинили в связях с «грузинской стороной».



Имя 51-летнего жителя Джавского района оккупированного региона не разглашается — его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.



Он также оштрафован на 100 тысяч рублей (до 1 300 $).



Известно, что материалы дела рассматривались в закрытом режиме, а детали обвинения не раскрываются.



«Сапа» пишет, что мужчину задержали в апреле 2024 года.



«Ему вменяли сотрудничество с грузинской стороной. Максимальный срок по статье о государственной измене — пожизненное лишение свободы», — отмечает СМИ.



Источник: SOVA

