Анита Хиппер подтвердила обыск в офисе Службы внешних связей ЕС, но не обсуждает другие детали дела


02.12.2025   17:44


«Еврокомиссия подтверждает проведение обыска в Европейской службе внешних действий (ЕСВД)», — заявила пресс-спикер Еврокомиссии Анита Хиппер. При этом в Еврокомиссии не сообщают других деталей дела.

«Мы можем подтвердить, что полиция находилась в зданиях Европейской службы внешних действий, и это является частью текущего расследования деятельности, осуществлявшейся в предыдущем мандате. Мы не можем предоставить дополнительную информацию, поскольку расследование продолжается», — отметила Анита Хиппер.

Ранее Euractiv распространило информацию о том, что бельгийская полиция провела обыск в ЕСВД. По сообщению издания, дело касается нецелевого расходования средств Евросоюза. Правоохранительные органы также находились в Брюгге, в Колледже Европы. Обыски были проведены и в частных домах. Согласно распространённой информации, полиция изъяла документы и задержала трёх человек, которые подозреваются в мошенничестве, связанном с закупками, коррупции и конфликте интересов. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов прибыли во внешнеполитическую службу ЕС сегодня на рассвете.


