Папуашвили: Скрытое финансирование НПО в Грузии — благодатная почва для коррупции

02.12.2025 18:23





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на задержание Федерики Могерини — ректора Колледжа Европы в Бельгии. Он заявил, что внутренние структуры ЕС не могут обеспечить отсутствие коррупции в европейских структурах, а скрытое финансирование НПО в Грузии является благодатной почвой для коррупции.



Политик указал, что это — не первый скандал, связанный с Еврокомиссией и другими структурами ЕС, где, как он отметил, коррупция является «привычным явлением» и указал на «дела против комиссара юстиции, членов Европейского парламента».



«Поэтому бельгийской полиции предстоит многое сделать в этом отношении. Мы видим, что внутренние структуры ЕС не могут гарантировать отсутствие коррупции в европейских структурах.



У нас также есть сомнения по многим вопросам, и мы неоднократно заявляли, что скрытое финансирование НПО в Грузии является благодатной почвой для коррупции. Есть подозрение, что здесь мы имеем дело с коррупцией, когда в Грузии скрыто финансируются различные организации.



Стремление к непрозрачности и секретности показывает, что, возможно, удастся устранить следы коррупции и не выставлять на всеобщее обозрение доказательства, которые свидетельствуют о том, что, например, суммы в Грузии распределяются предвзято», — сказал Папуашвили.



Отметим, в Бельгии полиция арестовала Федерику Могерини, ректора Колледжа Европы. Как сообщает «Франс-Пресс», полиция задержала бывшего верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности и исполняющую обязанности ректора Колледжа Европы Федерику Могерини в рамках продолжающегося расследования дела о коррупции.



