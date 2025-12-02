Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Скрытое финансирование НПО в Грузии — благодатная почва для коррупции


02.12.2025   18:23


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на задержание Федерики Могерини — ректора Колледжа Европы в Бельгии. Он заявил, что внутренние структуры ЕС не могут обеспечить отсутствие коррупции в европейских структурах, а скрытое финансирование НПО в Грузии является благодатной почвой для коррупции.

Политик указал, что это — не первый скандал, связанный с Еврокомиссией и другими структурами ЕС, где, как он отметил, коррупция является «привычным явлением» и указал на «дела против комиссара юстиции, членов Европейского парламента».

«Поэтому бельгийской полиции предстоит многое сделать в этом отношении. Мы видим, что внутренние структуры ЕС не могут гарантировать отсутствие коррупции в европейских структурах.

У нас также есть сомнения по многим вопросам, и мы неоднократно заявляли, что скрытое финансирование НПО в Грузии является благодатной почвой для коррупции. Есть подозрение, что здесь мы имеем дело с коррупцией, когда в Грузии скрыто финансируются различные организации.

Стремление к непрозрачности и секретности показывает, что, возможно, удастся устранить следы коррупции и не выставлять на всеобщее обозрение доказательства, которые свидетельствуют о том, что, например, суммы в Грузии распределяются предвзято», — сказал Папуашвили.

Отметим, в Бельгии полиция арестовала Федерику Могерини, ректора Колледжа Европы. Как сообщает «Франс-Пресс», полиция задержала бывшего верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности и исполняющую обязанности ректора Колледжа Европы Федерику Могерини в рамках продолжающегося расследования дела о коррупции.


