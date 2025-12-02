|
АМТ опровергает информацию, что судно «Midvolga 2» направлялось в Грузию
02.12.2025 18:45
«Российское судно под флагом РФ «Midvolga 2» не было и не является номинированным для захода в морские порты Грузии, также в национальной системе «Морское однопортовое окно» (NMSW) не обнаружено никакого уведомления о приближении данного судна», — говорится в заявлении Агентства морского транспорта (АМТ).
Согласно заявлению, распространённая информация о том, что указанное судно направлялось в морской порт Грузии, не основывается ни на каких фактах.
«Агентство морского транспорта реагирует на информацию, распространённую в открытых источниках относительно судна под флагом России «Midvolga 2» (IMO 9735139), на которое, по распространённым данным, было совершено нападение в 80 километрах от побережья Турции. В тех же источниках указан грузинский порт как порт назначения судна. Согласно проверенной информации, полученной от Агентства морского транспорта, данное судно не было и не является номинированным для захода в морские порты Грузии, а также в национальной системе «Морское однопортовое окно» (NMSW) не найдено никаких уведомлений о его приближении. Таким образом, распространённая информация о том, что вышеуказанное судно направлялось в грузинский морской порт, не основывается ни на каких фактах», — говорится в заявлении Агентства морского транспорта.
Для справки: турецкая сторона распространила информацию о том, что на российский танкер, перевозивший из России в Грузию подсолнечное масло, было совершено нападение.
