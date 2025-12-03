|
США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок из 19 неевропейских стран
03.12.2025 11:24
По заявлению Администрации президента США Дональда Трампа, США поставили на паузу рассмотрение всех иммиграционных заявок, в том числе зеленую карту и обработку вопросов по американскому гражданству, внесенных мигрантами из 19 неевропейских стран, - указанную информацию распространяет Reuters.
По сводкам издания, причиной принятия указанного решения является обеспокоенность в связи с национальной и общественной безопасностью.
Решение касается граждан 19 стран, частичные ограничения на въезд которых были введены еще в июне текущего года. В частности, это граждане Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Йемена, Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.
Решением Администрации президента США, на паузу поставлены все заявки, находившиеся в процессе рассмотрения, также мигранты из этих стран «должны пройти повторный основательный процесс рассмотрения, в том числе потенциальное интервью, а в случае необходимости и повторное интервью для полной оценки угрозы национальной и общественной безопасности США.
