На допрос в СГБ вызвана руководитель TI-Georgia Эка Гигаури

В связи с журналистским расследованием BBC, СГБ Грузии вызвала на допрос в качестве свидетеля директора НПО «Международная прозрачность - Грузия» (TI-Georgia) Эку Гигаури. Указанную информацию распространяет TI-Georgia.



По информации НПО, Эка Гигаури потребовала, чтобы ее допрос состоялся в присутствии судьи-магистрата.



«В фильме Эка Гигаури говорит о той репрессивной политике, которую «Грузинская мечта» проводит против грузинского народа. Вызов на допрос в СГБ респондентов фильма, в том числе Эки Гигаури, вызывает сильное опасение в том, что цель – не установление истины, а усиление давления на правозащитные организацииა.



Вместо того, чтобы государство дало вразумительный ответ на вопрос, какое химическое вещество применялось при разгоне мирных протестов в ноябре-декабре 2024 года, СГБ вызывает на допрос людей и представителей организаций, защищающих права человека. Здесь же следует отметить, что у следственных органов был целый год на то, чтобы отстранить от занимаемых должностей лиц, которые были вовлечены в пытки и нечеловеческое обращение, и привлечь их к ответственности, однако до настоящего времени не наказан ни один сотрудник полиции. Параллельно, мы видим, что за приобретение масок, дождевиков и прочих средств защиты, представители грузинских гражданских организаций и фондов солидарности находятся под следствием», - говорится в заявлении.





