Новогодние мероприятия пройдут с 12 декабря по 7 января на площади Первой Республики

«Запланированные новогодние мероприятия в течение 27 дней будут проходить на площади Первой Республики», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.



«С 12 декабря по 7 января мэрия Тбилиси планирует разнообразные, развлекательные и зрелищные мероприятия. Тематически оформленные новогодние пространства традиционно будут наполнены культурными, образовательными, детскими, различными тематическими активностями и концертами в разных жанрах», – заявил Каха Каладзе.



По его словам, центральная новогодняя ёлка также будет зажжена 12 декабря.



«12 декабря, параллельно с зажжением центральной ёлки, по всему городу загорятся новогодние иллюминации. Специально украшенная к празднику площадь Первой Республики с этого же дня будет принимать жителей и гостей Тбилиси. Хочу ещё раз призвать частные компании и представителей бизнес-сектора традиционно вместе позаботиться о создании новогоднего облика нашего города — как в «Новогодней деревне», так и в скверах и парках по всему городу», – отметил Каха Каладзе.







