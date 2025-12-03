ЕНД призывает к обнародованию договора с арабской Eagle Hills

В действительности, нет ни никакого проекта «Игл Хиллс», ни многомиллиардной арабской инвестиции. Реально, есть только российская мечта и план «коцев» (прим. члены правящей партии «Грузинская мечта»): Грузия без грузин, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал член политсовета «Единого национального движения» Лаша Парулава.



Он также призвал власти обнародовать проект арабской инвестиции.



«Одно время Бидзина Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии) обещал грузинам трудоустройство, сегодня же его личные идеологи открыто призывают молодежь эмигрировать. В то же время, у эмигрантов отнимают право голоса, так как они уже даже не скрывают своей главной цели, пустая страна, Грузия, оставшаяся без народа. Во время, когда страна стоит перед демографической катастрофой, когда массово утекает рабочая сила, и нация пустеет, засекреченность договора по этому проекту прямо указывает на настоящие цели режима «коцев» – Грузия без грузин.



Призываю режим немедленно обнародовать договор, заключенный с «Игл Хиллс». В противном случае, в очередной раз будет подтверждено совершенно обоснованное подозрение о личных интересах Иванишвили и коррупционном хищении общественных благ», - заявил Парулава.





