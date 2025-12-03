Правительство Грузии улучшило прогноз экономического роста с 6,0% до 7,2% на текущий год

03.12.2025 13:33





В государственный бюджет 2025 года внесены изменения. Как отмечается в объяснительной записке, с учетом анализа за 9 месяцев были пересмотрены как реальный экономический рост, так и другие макроэкономические параметры.



Кроме того, были пересмотрены как доходная, так и расходная части бюджета: с одной стороны, возникла необходимость выделения дополнительных ресурсов для ряда программ, а с другой — в некоторых программах по разным причинам в текущем году образовались определённые свободные средства.



«Учитывая всё вышеизложенное, был подготовлен проект изменений в бюджет 2025 года, который предусматривает финансирование дополнительных потребностей, а также направление высвободившихся ресурсов на финансирование тех приоритетных программ и проектов, для реализации которых в бюджете 2026 года было предусмотрено недостаточно средств. Соответственно, представленные изменения подготовлены вместе с бюджетом 2026 года», – говорится в документе.



В частности, к концу текущего года правительство Грузии улучшило прогноз экономического роста с 6,0% до 7,2%. Также повышен средний показатель инфляции — с 3,2% до 3,9%. Государственный долг снизился с 35,9% до 34,1%.



Кроме того, плановый показатель доходов сводного бюджета увеличивается на 222,6 млн лари и составит 32 133,5 млн лари, в том числе: налоговые поступления в целом увеличиваются на 200,0 млн лари и составят 25 505,0 млн лари, из них доля государственного бюджета — 21 940,0 млн лари (увеличение на 55,0 млн лари), а доля бюджетов автономных республик и муниципалитетов — 3 565,0 млн лари (увеличение на 145,0 млн лари); гранты и другие доходы в общей сложности составят 2 761,2 млн лари (увеличение на 401,2 млн лари); показатель сокращения нефинансовых активов (приватизация) увеличивается на 20,0 млн лари и составит 520,0 млн лари; показатель сокращения финансовых активов (возврат займов) составит 220,0 млн лари; показатель роста обязательств составит 3 127,3 млн лари.





