Замминистра финансов объяснил прекращение программы по трудоустройству социально незащищенных

03.12.2025 14:57





Это не было постоянной службой, она была ограничена конкретным сроком, и все знали, что по его истечению этой службы не будет, - указанное заявление, отвечая на вопрос о приостановлении с 2026 года государственной программы по трудоустройству социально незащищенных, сделал заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.



По его словам, ситуация при начале программы и нынешняя абсолютно отличаются друг от друга как с точки зрения потребностей рынка труда, так и с точки зрения экономических тенденций в целом.



«Решение о создании программы по трудоустройству социально незащищенных было принято в 2021 году, сама программы действовала с 2022 года. Она имела 4-летний цикл. Если смотреть на экономическую ситуации – то, что мы имели в 2021 году, и то, что имеем сейчас, ситуация при начале программы и нынешняя абсолютно отличаются друг от друга как с точки зрения потребностей трудового рынка, так и с точки зрения экономических тенденций в целом. Тогда, в постковидный период, показатель безработицы был довольно высоким, а, по состоянию на сегодняшний день, мы видим, что на рынке труда по многим направлениям дефицит кадров, что является вызовом для частного сектора. Соответственно, было принято решение о упразднении программы, тем, кто хочет трудоустроиться в частном секторе, мы окажем содействие в рамках разных программ, путем их переподготовки», - заявил Какауридзе.



На вопрос, какая судьба ждет тех, кто уже был трудоустроен в рамках указанной программы, замминистра пояснил, что они будут трудоустроены до истечения соответствующего срока трудового договора.



На вопрос, каковым является дефицит рабочей силы в стране, Какауридзе ответил, что, когда растет экономика, растет и потребность в большем количестве рабочих мест, и существующее количество рабочей силы в стране не отвечает количеству рабочих мест.



По его словам, проблемой является и эмиграция, так как на сегодняшнем рынке труда этих людей (эмигрантов) нет.



«В туристическом секторе также серьезный дефицит рабочих рук… Когда растет экономика, растет и потребность в большем количестве рабочих мест, и существующее количество рабочей силы в стране не отвечает количеству рабочих мест. К сожалению, квалифицированная рабочая сила является серьезной проблемой. В том числе, проблема и эмиграция, так как на сегодняшнем рынке труда этих людей, отправившихся в эмиграцию, нет», - заявил заместитель министра финансов Грузии.



Напомним, что государственная программа по трудоустройству социально незащищенных была задействована в 2022 году. Власти предложили последним трудоустройство в госсекторе с сохранение пособия в течение 4 лет. Оклад по заработной плате на любом таком рабочем месте составлял 300 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





