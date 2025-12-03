Химвещество, использованное на акциях, будет подвергнуто анализу - Кобахидзе

03.12.2025 16:53





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, порошок, который был использован во время акций протеста 2024 году, «будет подвергнут анализу».



Как заявил сегодня на пресс-конференции грузинский премьер, «по результатам следствия, порошок будет подвергнут анализу».



Общество будет детально ознакомлено с результатами следствия СГБ Грузии. Одно - документация, второе - анализ. Будет проведен полноценный анализ, и указанная информация будет предоставлена обществу. Должен быть проведен анализ порошка. Должен быть проведен детальный анализ всего»,- отметил Кобахидзе.



На вопрос о том, приобретались и применялись ли вещества под кодом: UN3439, премьер отметил, что: «Под этим кодом находятся как запрещенные, так и незапрещенные [вещества]. закупке подлежали незапрещенные вещества. Полную информацию об остальном представит следствие».



На уточняющий вопрос о том, были ли вещества под вышеуказанным кодом применены во время акций протеста в 2024 году, премьер отметил: «Вероятно, да. Порошок закупался. Код не дает ничего, под кодом десятки веществ, большинство из которых не запрещены».



По его словам, «Вахтанг Гомелаури ни в коем случае не подтверждал, что применялось именно вещество «камит», а он в общем говорил о том, что указанные вещества со всеми сопутствующими составляющими, был приобретен в 2009 году».



«Вахтанг Гомелаури сказал следующее: вещества, о которых говорят конкретные люди, было приобретено в 2009 году, Ваахтанг Гомелаури ни в коем случае не подтверждал, что был применен «камит». Позже действующий министр ВД Грузии заявил общественности, что вещество «камит» не применялось. Между этими двумя заявлениями нет разногласий. В общем, Вахтанг Гомелаури говорил о том, что указанный порошок со всеми своими составляющими был приобретен в 2009 году. Что касается Гелы Геладзе, тот заявил, что примененный порошок вещества «камит» в себе не содержал, соответственно, BBC уличена в очень грубой лжи», - отметил премьер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





