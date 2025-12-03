Папуашвили: В Брюсселе процветает коррупция - с «Законом о прозрачности» борются коррумпированные европейские бюрократы

03.12.2025 19:59





Факты коррупции в Евросоюзе подтверждают существующие в грузинском обществе подозрения, что мы имеем дело с коррупцией при выдаче грантов, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, коррупция стала обычным явлением в Брюсселе.



«Факты коррупции в Европейском Союзе подтверждают существующие в грузинском обществе подозрения, что мы имеем дело с коррупцией при выдаче грантов. Дело против Могерини касается именно коррупции при выдаче грантов. Именно таковы подозрения, и об этом говорят многие НПО (неправительственные организации) в Грузии. Они говорят, что в Грузии при выдаче грантов сталкиваются с коррупцией, и в этом замешаны европейские структуры и доноры. Это неоднократно становилось достоянием общественности. На вопрос, проводился ли конкурс или на каком основании был выдан грант, ответа либо не было, либо создавалось впечатление, что гранты выдавались по фаворитизму. Это наводит на подозрения, что проблема «Закона о прозрачности» заключалась не только в предотвращении финансирования проектов, вредительских для Грузии, но и в разоблачении коррупции. Похоже, коррупция — это та вредоносная практика, которая стала обычным явлением в Брюсселе. С другой стороны, плачевно, что коррупция процветает на таком уровне, и они осмеливаются говорить о других странах. Это доказывает, что коррупция, вероятно, имела место при выдаче грантов. Это подтверждение тому, что с «Законом о прозрачности» борются коррумпированные европейские бюрократы,» — заявил Папуашвили.



Отметим, полиция Бельгии арестовала трёх человек по делу о коррупции, включая бывшего Верховного представителя ЕС по политическим вопросам и политике безопасности Федерику Могерини и высокопоставленного чиновника Еврокомиссии Стефано Саннино. Согласно заявлению прокуратуры ЕС, дело касается финансирования Академии молодых дипломатов Брюгге в 2021–2022 годах. Ректором академии является Федерика Могерини.



В то же время, согласно заявлению прокуратуры ЕС, задержанные были освобождены после предъявления обвинений, поскольку не считается, что существует риск их сокрытия от правосудия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





