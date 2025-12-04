Валтонен: Наше обязательство в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии остаётся твёрдым

«Наше обязательство в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии остаётся твёрдым», — заявила министр иностранных дел Финляндии, председатель ОБСЕ Элина Валтонен.



По её словам, благодаря Женевским международным дискуссиям, а также механизму предотвращения и реагирования на инциденты, взаимодействие с гражданским обществом углубилось.



«Я увидела позитивное развитие в мирных процессах на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном. В августе мы достигли консенсуса о закрытии небольших структур, работавших над вопросами конфликта в Нагорном Карабахе. Это был решающий шаг, поддержавший мирный процесс и устранивший основное препятствие при принятии бюджета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наше обязательство в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии остаётся твёрдым. Через Женевские международные дискуссии и Механизм предотвращения и реагирования на инциденты мы углубили взаимодействие с гражданским обществом. Мой визит также касался демократического отката и существенной роли гражданского общества и свобод людей», — заявила Элина Валтонен.





