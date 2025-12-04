Каладзе: Нападки на Бидзину Иванишвили и его семью продолжаются

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, нападки на Бидзину Иванишвили и его семью продолжаются. Об этом мэр Тбилиси сообщил журналистам.



Каладзе прокомментировал резолюцию, принятую Комитетом по европейским делам Национального собрания Франции, которая призывает французское правительство ввести санкции против Бидзины Иванишвили.



По его словам, общество хорошо знает, что шантаж в отношении Иванишвили и его семьи продолжается до сих пор.



«Бидзина Иванишвили формально и неформально находится под санкциями. Все хорошо знают о тех нападках, которые осуществляются против него и его семьи. До сих пор продолжается его шантаж. Мы не раз об этом говорили», — заявил Каха Каладзе.





