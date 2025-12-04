Илиауни, Сухумский госуниверситет и ГТУ не смогут принимамать студентов на юрфак

04.12.2025 16:29





Государственный университет им. Ильи, Сухумский госуниверситет и Грузинский технический университет не смогут объявлять набор студентов на юридический факультет с будущего года. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».



По словам министра, в Грузии создается два крупных образовательных хаба. Они будут расположены в Тбилиси и Кутаиси.



«Будет два хаба – Тбилиси и Кутаиси, что означает, что все факультеты будут находиться в Тбилиси и Кутаиси. Распределение будет осуществляться по разным университетам. Если взять пример юридического факультета, то он традиционно находился в Тбилисском государственном университете. Соответственно, он, скорее всего, останется в Тбилисском государственном университете, но в связи с проведением национальных экзаменов на следующий учебный год три оставшихся государственных университета – Илиауни, Сухумский университет и Технический университет, в которых также есть юридические факультеты, больше не смогут объявлять набор. Однако эти факультеты не будут упразднены, они продолжат свою деятельность до тех пор, пока студенты, которые [уже учатся на соответствующем факультете], не завершат обучение. В то же время мы предоставим этим студентам возможность внеконкурсной мобильности, например, с юридического факультета Технического университета на юридический факультет Тбилисского государственного университета. В зависимости от ситуации и спроса, на юридическом факультете может возникнуть необходимость в дополнительных сотрудниках. Главное – это то, на чем мы должны сосредоточиться: Мы должны сосредоточиться на повышении качества и реагировании на требования рынка.



Я видел высказывания конкретных оппонентов в нескольких местах, которые спрашивали, почему мы должны ориентироваться на рыночный спрос. Если мы не будем ориентироваться на рыночный спрос, то получим то, что имеем сегодня – избыток кадров на отдельных участках и дефицит на других. Рынок меняется, мы должны держать руку на пульсе», – сказал Гиви Миканадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





