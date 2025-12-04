|
Омбудсмен Грузии посетил задержанного оппозиционного политика Алеко Элисашвили
04.12.2025 17:11
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил задержанного оппозиционного политика Алеко Элисашвили, сообщает аппарат омбудсмена.
«Леван Иоселиани посетил обвиняемого Александра (Алеко) Элисашвили, содержащегося в пенитенциарном учреждении № 6, а также других заключенных учреждения и ознакомился с условиями их содержания.
Кроме того, Народный защитник осмотрел инфраструктуру учреждения, посетил недавно открывшийся деревообрабатывающий цех, ознакомился с реализуемыми в учреждении программами по ресоциализации и реабилитации обвиняемых/осужденных, осмотрел помещения, а также встретился и побеседовал с администрацией учреждения», — говорится в заявлении.
