Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен Грузии посетил задержанного оппозиционного политика Алеко Элисашвили


04.12.2025   17:11


Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил задержанного оппозиционного политика Алеко Элисашвили, сообщает аппарат омбудсмена.

«Леван Иоселиани посетил обвиняемого Александра (Алеко) Элисашвили, содержащегося в пенитенциарном учреждении № 6, а также других заключенных учреждения и ознакомился с условиями их содержания.

Кроме того, Народный защитник осмотрел инфраструктуру учреждения, посетил недавно открывшийся деревообрабатывающий цех, ознакомился с реализуемыми в учреждении программами по ресоциализации и реабилитации обвиняемых/осужденных, осмотрел помещения, а также встретился и побеседовал с администрацией учреждения», — говорится в заявлении.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна