Британский депутат: Мы должны поддержать грузинскую демократию

04.12.2025 17:32





Они применяют против собственного народа химическое оружие времён Первой мировой войны, - так британский парламентарий Джеймс Макклири отреагировал на журналистское расследование BBC.



«Это действительно шокирующие новости из Грузии. Они применяют против собственного народа химическое оружие времён Первой мировой войны», - пишет Макклири в X.



По его словам, «Владимир Путин не должен суметь добиться цели».



«Они стоят на передовой в борьбе против российской агрессии и авторитаризма. Мы должны поддержать грузинскую демократию», - заявил британский парламентарий.





