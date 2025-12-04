|
Британский депутат: Мы должны поддержать грузинскую демократию
04.12.2025 17:32
Они применяют против собственного народа химическое оружие времён Первой мировой войны, - так британский парламентарий Джеймс Макклири отреагировал на журналистское расследование BBC.
«Это действительно шокирующие новости из Грузии. Они применяют против собственного народа химическое оружие времён Первой мировой войны», - пишет Макклири в X.
По его словам, «Владимир Путин не должен суметь добиться цели».
«Они стоят на передовой в борьбе против российской агрессии и авторитаризма. Мы должны поддержать грузинскую демократию», - заявил британский парламентарий.
