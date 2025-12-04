Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Британский депутат: Мы должны поддержать грузинскую демократию


04.12.2025   17:32


Они применяют против собственного народа химическое оружие времён Первой мировой войны, - так британский парламентарий Джеймс Макклири отреагировал на журналистское расследование BBC.

«Это действительно шокирующие новости из Грузии. Они применяют против собственного народа химическое оружие времён Первой мировой войны», - пишет Макклири в X.

По его словам, «Владимир Путин не должен суметь добиться цели».

«Они стоят на передовой в борьбе против российской агрессии и авторитаризма. Мы должны поддержать грузинскую демократию», - заявил британский парламентарий.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна