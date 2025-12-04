Министр финансов встретился с представителями различных инвестиционных и управляющих активами компаний в США

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили провёл встречи в Соединённых Штатах Америки с различными инвестиционными и управляющими активами компаниями. Во встречах также приняли участие президент Национального банка Натия Турнава, представители Министерства финансов и Национального банка.



По информации Министерства финансов, в рамках подготовки к рефинансированию еврооблигаций Грузии в 2026 году, при организации JP Morgan, Société Générale, Citi и ICBC, были проведены встречи с около 15 инвестиционными компаниями, базирующимися в Нью-Йорке и Бостоне.



На встречах подробно были рассмотрены макроэкономические и фискальные показатели Грузии и прогнозы на будущее, международные рынки, инвестиционная среда в стране и планы, связанные с рефинансированием еврооблигаций в 2026 году.



В состав делегации от Министерства финансов входят заместитель министра финансов Екатерине Гунцадзе и глава департамента управления государственным долгом Ираклий Качарава.





