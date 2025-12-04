Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр финансов встретился с представителями различных инвестиционных и управляющих активами компаний в США


04.12.2025   19:01


Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили провёл встречи в Соединённых Штатах Америки с различными инвестиционными и управляющими активами компаниями. Во встречах также приняли участие президент Национального банка Натия Турнава, представители Министерства финансов и Национального банка.

По информации Министерства финансов, в рамках подготовки к рефинансированию еврооблигаций Грузии в 2026 году, при организации JP Morgan, Société Générale, Citi и ICBC, были проведены встречи с около 15 инвестиционными компаниями, базирующимися в Нью-Йорке и Бостоне.

На встречах подробно были рассмотрены макроэкономические и фискальные показатели Грузии и прогнозы на будущее, международные рынки, инвестиционная среда в стране и планы, связанные с рефинансированием еврооблигаций в 2026 году.

В состав делегации от Министерства финансов входят заместитель министра финансов Екатерине Гунцадзе и глава департамента управления государственным долгом Ираклий Качарава.


