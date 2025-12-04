|
|
|
Министр финансов встретился с представителями различных инвестиционных и управляющих активами компаний в США
04.12.2025 19:01
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили провёл встречи в Соединённых Штатах Америки с различными инвестиционными и управляющими активами компаниями. Во встречах также приняли участие президент Национального банка Натия Турнава, представители Министерства финансов и Национального банка.
По информации Министерства финансов, в рамках подготовки к рефинансированию еврооблигаций Грузии в 2026 году, при организации JP Morgan, Société Générale, Citi и ICBC, были проведены встречи с около 15 инвестиционными компаниями, базирующимися в Нью-Йорке и Бостоне.
На встречах подробно были рассмотрены макроэкономические и фискальные показатели Грузии и прогнозы на будущее, международные рынки, инвестиционная среда в стране и планы, связанные с рефинансированием еврооблигаций в 2026 году.
В состав делегации от Министерства финансов входят заместитель министра финансов Екатерине Гунцадзе и глава департамента управления государственным долгом Ираклий Качарава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна