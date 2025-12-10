|
Бочоришвили встретилась с председателем Комитета по иностранным делам Национального собрания Армении
10.12.2025 12:00
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с председателем Комитета по внешним связям Национального собрания Армении Саргисом Ханданяном и сопровождающей его делегацией, находящейся с визитом в Грузии.
Как сообщает пресс-служба МИД, стороны отметили позитивное развитие многомерного стратегического партнерства между Грузией и Арменией, а также возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
«Особое внимание было уделено важной роли парламентской дипломатии. Также была отмечена активная динамика визитов на высоком уровне, что подтверждает позитивные тенденции в повестке дня между двумя странами.
Был подчеркнут важный вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности в регионе, а также готовность Грузии содействовать укреплению безопасности, сотрудничества и развития в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
