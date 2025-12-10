Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
17 декабря в Европейском парламенте состоятся дебаты по вопросу Грузии


10.12.2025   12:05


17 декабря Европейский парламент проведет дебаты на тему «Усугубляющийся кризис демократии в Грузии». В ходе дебатов с заявлениями о ситуации в Грузии выступят члены Европейского парламента, Комиссии и Совета.


Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил Радио Свобода В интервью, данном 26 ноября, что весьма вероятно, что на заседании Европейского совета в декабре лидеры ЕС подтвердят, что «дело о расширении в сторону Грузии закрыто». Он добавил, что отчет Европейской комиссии о расширении, опубликованный 4 ноября, показывает, что при нынешнем курсе «для Грузии нет жизнеспособного пути к членству».


«Скорее всего, на заседании Европейского совета в декабре, когда встретятся главы государств и правительств наших стран, они подтвердят это – досье будет закрыто из-за действий грузинской стороны. Думаю, нет необходимости перечислять эти действия еще раз, но напомню: в этой стране уничтожены неправительственные организации, нарушаются права демонстрантов — нарушается свобода слова и свобода собраний. Политические партии уничтожаются», — сказал Фишер.


