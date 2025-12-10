БДИПЧ/ОБСЕ: содействовать собраниям нужно через диалог, а не через применение силы

Пресс-секретарь БДИПЧ/ОБСЕ Катя Андруш прокомментировала очередные поправки в закон «О собраниях и манифестациях», согласно которым «Грузинская мечта» ужесточает условия протеста для участников акций. Она заявила, что свобода собраний является фундаментальным правом всех людей, поэтому ее следует продвигать посредством коммуникации, а не силой.



Андруш воздержалась от прямых комментариев по поводу расследования ВВС, но добавила, что власти не должны использовать вещества, «которые вредны и недопустимы для охраны общественного порядка при разгоне митинга».



«Все государства ОБСЕ обязаны защищать это право. Собрания следует поощрять через диалог и путь коммуникации, а не при помощи силы. Если правительство применяет силу, это всегда должно соответствовать закону, быть необходимым и соразмерным конкретным обстоятельствам.



БДИПЧ уже делало заявления об управлении протестами в Грузии. Хотя мы не будем комментировать фактическую достоверность конкретных отчетов или то, было ли в данном случае использовано данное вещество, в соответствии с международными стандартами в области прав человека и основными принципами применения силы правоохранительные органы должны избегать использования средств неизбирательного действия, в том числе химических веществ.



Только в самых исключительных случаях их использование может быть оправдано, и ряд стран вообще воздерживаются от их использования», — заявила представитель БДИПЧ/ОБСЕ.



Андруш отметила, что, если власти прибегают к использованию химвеществ, то ни при каких обстоятельствах не могут быть использованы вещества, которые являются опасными и недопустимыми для охраны общественного порядка.



