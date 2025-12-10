АМЮГ: 2025 год - год ограниченной свободы

2025 год – это год ограниченной свободы - автократическое законотворчество, несоразмерные ограничения свободы оказали особое давление на свободу выражения, собраний и объединений, – заявила глава Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе, представляя доклад о состоянии прав человека в Грузии в 2025 году.



По словам Курдованидзе, согласно отчету, процесс усиления авторитарного правления, начавшийся в 2024 году, продолжился и в 2025 году.



По ее словам, особенной мишенью репрессий были именно те инструментальные права, которые являются краеугольным камнем демократического общества и гарантами осуществления других прав: свобода выражения, собраний и объединений.



Значительно ухудшилась законодательная база, регулирующая свободу выражения, в том числе ввиду запрета оскорблять публичных служащих и политических должностных лиц, ослабления гарантий защиты публичных дискуссий касательно клеветы, бланкетного запрета на получение иностранного финансирования для вещателей, ограничения деятельности СМИ в судах.



Ситуация со свободой собраний продолжала ухудшаться. «Грузинская мечта» внесла ряд поправок в Кодекс административных правонарушений, Уголовный кодекс и Закон о собраниях и манифестациях, которые несовместимы с правами человека, ввела новые правонарушения и значительно увеличила санкции. В течение всего года против участников протестов активно применялись необоснованные административные задержания, высокие штрафы и физическое насилие.



В отчете подчеркивается, что в плане свободы объединений ситуация в 2025 году значительно ухудшилась. Кроме принятия новых репрессивных законов, «Грузинская мечта» ограничивала гражданское общество политически мотивированными расследованиями, арестом счетов и допросами. Одной из наиболее важных проблем являлось политически мотивированное уголовное правосудие», - заявила Курдованидзе.





