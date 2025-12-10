Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мачавариани: Кошта и Каллас заявляют, что нельзя вмешиваться во внутренние дела ЕС, когда они грубо вмешиваются в дела Грузии


10.12.2025   15:06


Мы видим, какой критике США подвергли ЕС и евробюрократов , когда представили свою стратегию национальной безопасности - может, задумаются, какой дискомфорт, когда кто-то извне что-то указывает, - заявил журналистам депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани.

«Мы видим шквал критики, которой США подвергли ЕС и евробюрократов, когда представили свою стратегию национальной безопасности. Евробюрократия возмущена - мы видим, какие делают комментарии г-н Кошта и г-жа Каллас. Оказывается, как можно вмешиваться во внутренние дела ЕС. В то время как эти самые акторы и значительная часть остальной евробюрократии грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии, в правосудие, в избирательный процесс, в повседневные решения; комментируют принятие законов парламентом после того, как мы имеем полную легитимацию нашего населения; направляют свои делегации в Грузию, когда что-то не устраивает; проводят избирательную кампанию вместо радикальной оппозиции; отправляют своих министров иностранных дел на антиправительственные митинги. Соответственно, очень хорошо, что все это обернулось к ним, может, задумаются , какой дискомфорт, когда кто-то со стороны что-то указывает», - сказал Леван Мачавариани.


