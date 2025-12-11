Парулава: Финансовая амнистия, объявленная для энергокомпаний – это продолжение коррупционного пути

11.12.2025 15:04





Финансовая амнистия, объявленная для энергокомпаний авторами политических нарративов «нулевого сочувствия» – это не шаг в направлении развития отрасли, это продолжение коррупционного пути, - указанное заявление на брифинге сделал члена политсовета «Единого национального движения» Лаша Парулава.



По его словам, «Единое национальное движение» требует полной прозрачности и немедленного наименования все компаний-бенефициариев.



«Это новогодний подарок в размере 1 миллиарда лари, сделанный нелегитимным премьер-министром Ираклием Кобахидзе «коц-элите» (прим. элита правящей партии). Это выбор режима Иванишвили – за счет грузинского народа кормить и обогащать собственное бизнес-окружение. Обоснование и аргументация решения – это вершина цинизма: когда в свидетельство приводят арбитражные тяжбы и неверные контракты, это признание их же некомпетентности и безответственности. Это в то время, когда из-за безответственности и халатности «Мечты» Грузия в международном арбитраже проиграла «Интер РАО» 220 миллионов лари (76$) (которые наши сограждане уплатили из собственных карманов), а из-за коррупции и халатности еще и проигранная тяжба с «Энка» на 1 млрд. лари (383.2$), уплата которых ляжет на нас и на наших детей, за это никто не призван к ответу. Напротив, подобные деяния, фактически, поощряются. Амнистия, объявленная на этом фоне, является явной демонстрацией продолжения коррупционного правления. Группировка «Мечты» не называет ни одной конкретной компании-бенефициария этой миллиардной амнистии. Это молчание еще больше усиливает сомнение в том, что речь идет о бизнес-группах, приближенных к властям и Бидзине Иванишвили, которые уже годы пользуются разными привилегиями. Мы требуем полной прозрачности и немедленного наименования компаний-бенефициариев», - заявил Лаша Парулава.



Напомним, что решением правительства, всем компаниям, действующим в энергетическом секторе, будут списана сумма штрафов в размере 1 млрд. лари, накопившаяся перед государством.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





