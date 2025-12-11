Минздрав: От гриппа в Грузии уже привились 150 000 человек, положение стабильное

Во всех регионах страны циркулирует вирус A/H3N2 - Также фиксируются и другие сезонные респираторные вирусы - риновирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие,- об этом говорится в информации Министерства беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Грузии.



По данным ведомства, процесс полностью управляем, и система здравоохранения, по сезону, готова оказать населению своевременные и качественные услуги:



«Лечение вируса, в основном, управляется домашним врачом и проходит на дому. В стране активно используется вакцина, действующая на штаммы этого года, привилось уже около 150 000 человек. Двухкомпонентная вакцина французского производства, закупленная министерством, доступна для всех желающих, процедура является бесплатной.



Вакцинация против гриппа рекомендована всем группам населения, особенно важна она для лиц с высокими рисками, таких как: беременные, пожилые люди, дети (с 6 месяцев), лиц со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями.



Наряду с вакцинацией, с целью превенции распространения вируса, важно часто мыть руки, проветривать помещения, при появлении симптомов избегать общественных мест.



По оценке нынешней эпидемической ситуации, процесс полностью подконтролен, и система здравоохранения, по сезону, готова оказать населению своевременные и качественные услуги».





