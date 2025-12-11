Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе отправился в Туркменистан


11.12.2025   15:21


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава правительства примет участие в международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

«Ираклий Кобахидзе выступит с речью на пленарной сессии — «Мир и доверие: совокупность целей для устойчивого будущего»».

В рамках визита запланированы двусторонние встречи премьер-министра Грузии.

Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан вместе с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.


