Кобахидзе отправился в Туркменистан
11.12.2025 15:21
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава правительства примет участие в международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.
«Ираклий Кобахидзе выступит с речью на пленарной сессии — «Мир и доверие: совокупность целей для устойчивого будущего»».
В рамках визита запланированы двусторонние встречи премьер-министра Грузии.
Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан вместе с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.
