Кобахидзе отправился в Туркменистан

11.12.2025 15:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава правительства примет участие в международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.



«Ираклий Кобахидзе выступит с речью на пленарной сессии — «Мир и доверие: совокупность целей для устойчивого будущего»».



В рамках визита запланированы двусторонние встречи премьер-министра Грузии.



Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан вместе с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.





