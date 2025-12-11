TI Georgia: Прокуратура не смогла доказать обвинение в совершении группового насилия в отношении 19 лиц

11.12.2025 17:42





Прокуратура Иванишвили (прим. почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили) не смогла доказать искусственно созданные обвинения в совершении группового насилия в отношении 19 лиц по делам о т. н. «групповом насилии» в ходе акций протеста в ноябре-декабре 2024 года даже перед судом, который подчинен тому же Иванишвили, - об этом говорится в оценке указанных дел НПО «Международная прозрачность - Грузия».



Согласно заявлению организации, «в указанных делах все государственные органы – МВД, прокуратура, суд действовали согласованно, по заранее написанному сценарию для того, чтобы исполнить политический заказ властей для примерного наказания участников мирного, проевропейского протеста».



«Прокуратура Иванишвили (прим. почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили) не смогла доказать искусственно созданные обвинения в совершении группового насилия в отношении 19 лиц - Звиада Цецхладзе, Васила Кадзелашвили, Вепхии Касрадзе, Ираклия Миминошвили, Георгия Горгадзе, Николоза Джавахишвили, Торнике Гошадзе и Инсафа Алиева, а также Джано Арчая, Руслана Сивакова, Луки Джабуа, Андро Чичинадзе, Гурама Мирцхулава, Онисе Цхададзе, Валерия Тетрашвили, Георгия Теришвили, Ираклия Керашвили, Реваза Кикнадзе и Сергея Кухарчука, по делам о т. н. «групповом насилии» в ходе акций протеста в ноябре-декабре 2024 года даже перед судом, который подчинен тому же Иванишвили. Как ни старались прокуроры обвинить участников мирного, проевропейского протеста в нанесении телесных повреждений десяткам сотрудников полиции, признанных потерпевшими, причинении ущерба государственному имуществу в размере около 2 миллионов лари, даже клановый суд Мурусидзе-Чинчладзе, из-за вовлеченности в широкомасштабную коррупцию находящийся под санкциями США и Великобритании, не смог усмотреть никакой, хотя бы на йоту, причинно-следственной связи между действиями мирных демонстрантов и причиненным ущербом, на который жаловались полицейские, пригнанные в суд, и свидетели. Несмотря на то, что суды и отказались о квалификации действий, как групповое насилие, обвиняемые все равно были признаны виновными, только за организацию и участие в таких «групповых действиях», которые «грубо нарушают общественный порядок или связаны с явным неподчинением законного требования представителя власти».



Соответственно, по большей части, молодым людям удалось избежать наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 или от 4 до 6 лет, однако по измененной квалификации трое из них приговорены к 2.5 годам, а остальные – по меньшей мере, к 2 годам за решеткой.



Обвинительные приговоры участникам протеста были вынесены находящимися в подчинении судьями Мчедлишвили и Галусташвили, проявившими себя не как самостоятельные и беспристрастные судьи, которые должны подчиняться только Конституции и закону, а как партийно-политические судьи, исполнившие волю »Грузинской мечты» Иванишвили, чем подорвали принцип верховенства закона.



В целом, приговоры суда являются необоснованными, несправедливыми и политически мотивированными. Как и по делам других участников гражданского протеста, правосудие не исполнено и в данном случае. Исполнен лишь политический заказ властей, целью которого является наказание участников протеста под любыми выдуманными предлогами»,- говорится в заявлении НПО.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





