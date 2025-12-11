В МВД Грузии осуществлены кадровые изменения

В МВД Грузии осуществлены кадровые изменения,- указанную информацию распространяет само ведомство.



По информации МВД Грузии, на должность Главного управления района Дзвели Тбилиси (Старый Тбилиси) Тбилисского департамента полиции назначен Константин Хидирбегишвили, на должность директора Департамента полиции региона Кахети Георгий Отарашвили, а на должность директора Департамента полиции региона Мцхета-Мтианети – Арчил Махарадзе.



«Заместитель директора Департамента полиции региона Самегрело – Земо Сванети Ираклий Пипия переведен на должность директора указанного департамента;



Руководитель Главного управления Исани-Самгорского района Тбилисского департамента полиции Георгий Отарашвили назначен на должность директора Департамента полиции региона Кахети;



Начальник Главного управления по делам несовершеннолетних Тбилисского департамента полиции Иванэ Мчедлишвили занял должность директора Департамента полиции региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети;



Руководитель Главного управления района Дзвели Тбилиси (Старый Тбилиси) Тбилисского департамента полиции Арчил Махарадзе назначен на должность директора Департамента полиции региона Мцхета-Мтианети;



Директор Департамента полиции региона Самегрело – Земо Сванети Гурам Зесашвили переведен на должность директора Департамента полиции Абхазской автономной республики;



Заместитель руководителя Главного управления Ваке-Сабурталинского района Тбилисского департамента полиции Ираклий Гунава назначен начальником Главного управления Исани-Самгорского района Тбилисского департамента полиции;



Заместитель руководителя Главного управления Ваке-Сабурталинского района Тбилисского департамента полиции Константин Хидирбегишвили назначен;



Заместитель начальника Главного управления по делам несовершеннолетних Тбилисского департамента полиции Ираклий Гецадзе займет должность руководителя этого же управления»,- говорится в заявлении МВД Грузии.





