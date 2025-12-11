Сичинава: Решение Страсбургского суда подтверждает, что обвинения против Гахария сфабрикованы

По фактическим обстоятельствам, установленным по материалам дела, в том числе постановлением о обвинении, предъявленном прокуратурой Георгию Гахария (прим. экс-министр ВД Грузии, председатель партии «Гахария за Грузию»), доказано, что он не отдавал приказ о применении нелетального оружия – резиновых пуль – Также последнее решение Большой палаты Европейского суда по правам человека доказывает, что обвинение в отношении Гахарии сфабриковано, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Бердия Сичинава.



По его словам, указанное решение сторона защиты Георгия Гахарии представит в качестве оправдательного доказательства.



Сичинава также отметил, что дело о событиях 20 июня обязательно будет надлежащим образом расследовано в условиях независимого правосудия, «а авторам и организаторам этого преступления не удастся избежать ответственности».



«Я приветствую решение Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу о событиях 20 июня 2019 года, которое подтверждает, что государство имело легитимное право на применение специальных средств для отражения нападений на сотрудников правоохранительных органов и штурма государственных органов, что в решении суда является подтвержденным фактическим обстоятельством.



В отдельных случаях, которые мы сами подтверждаем в течение всех этих лет, со стороны правоохранительных органов имело место непропорциональное применение силы – в частности, в случаях применения кинетических средств, нелетального оружия (резиновые пули), что, по пояснению суда, в том числе было основано и на ненадлежащих регуляциях.



Политически ангажированные заявления о том, что якобы в указанном решении речь идет о правовой ответственности Георгия Гахарии, наглая ложь!», - пишет Сичинава.





