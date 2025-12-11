|
Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Азербайджана
11.12.2025 18:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.
Согласно информации пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждалось стратегическое партнёрство между Грузией и Азербайджаном, а также позитивная динамика углубления сотрудничества в различных сферах.
«Был подчеркнут рост торгово-экономического сотрудничества и региональные проекты, которые Грузия и Азербайджан реализуют совместно.
Стороны обсудили значение развития «Среднего коридора» и перспективы углубления партнёрства в этом направлении, а также укрепление регионального сотрудничества в сфере энергетической безопасности.
Премьер-министр ещё раз подтвердил готовность Грузии содействовать обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе путём диалога», — говорится в информации, распространённой пресс-службой премьер-министра.
Встреча премьер-министров Грузии и Азербайджана состоялась в Туркменистане, в рамках международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия.
