Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Азербайджана


11.12.2025   18:17


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Согласно информации пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждалось стратегическое партнёрство между Грузией и Азербайджаном, а также позитивная динамика углубления сотрудничества в различных сферах.

«Был подчеркнут рост торгово-экономического сотрудничества и региональные проекты, которые Грузия и Азербайджан реализуют совместно.

Стороны обсудили значение развития «Среднего коридора» и перспективы углубления партнёрства в этом направлении, а также укрепление регионального сотрудничества в сфере энергетической безопасности.

Премьер-министр ещё раз подтвердил готовность Грузии содействовать обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе путём диалога», — говорится в информации, распространённой пресс-службой премьер-министра.

Встреча премьер-министров Грузии и Азербайджана состоялась в Туркменистане, в рамках международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия.


