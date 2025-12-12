|
|
|
Посол США встретилась с сенатором Маркуэйном Маллином
12.12.2025 11:11
Посол Грузии в США, чрезвычайный и полномочный посол Тамара Талиашвили провела встречу с сенатором Маркуэйном Маллином из штата Оклахома, который является членом комитетов Сената США по ассигнованиям, вооружённым силам, здравоохранению и делам коренных народов.
По информации посольства Грузии в США, в ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления грузино-американских отношений.
В этом контексте посол отметила личный вклад сенатора Маллина в поддержку развития двусторонних отношений и выразила благодарность ему как истинному другу Грузии.
Обсуждалась ситуация в регионе, актуальные события и значение миротворческих инициатив президента Дональда Трампа.
Стороны также обменялись мнениями относительно существующих возможностей на международной арене.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна