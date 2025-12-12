Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол США встретилась с сенатором Маркуэйном Маллином


12.12.2025   11:11


Посол Грузии в США, чрезвычайный и полномочный посол Тамара Талиашвили провела встречу с сенатором Маркуэйном Маллином из штата Оклахома, который является членом комитетов Сената США по ассигнованиям, вооружённым силам, здравоохранению и делам коренных народов.

По информации посольства Грузии в США, в ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления грузино-американских отношений.

В этом контексте посол отметила личный вклад сенатора Маллина в поддержку развития двусторонних отношений и выразила благодарность ему как истинному другу Грузии.

Обсуждалась ситуация в регионе, актуальные события и значение миротворческих инициатив президента Дональда Трампа.

Стороны также обменялись мнениями относительно существующих возможностей на международной арене.


