Посол США встретилась с сенатором Маркуэйном Маллином

12.12.2025 11:11





Посол Грузии в США, чрезвычайный и полномочный посол Тамара Талиашвили провела встречу с сенатором Маркуэйном Маллином из штата Оклахома, который является членом комитетов Сената США по ассигнованиям, вооружённым силам, здравоохранению и делам коренных народов.



По информации посольства Грузии в США, в ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления грузино-американских отношений.



В этом контексте посол отметила личный вклад сенатора Маллина в поддержку развития двусторонних отношений и выразила благодарность ему как истинному другу Грузии.



Обсуждалась ситуация в регионе, актуальные события и значение миротворческих инициатив президента Дональда Трампа.



Стороны также обменялись мнениями относительно существующих возможностей на международной арене.







