В 2026 году в Грузии запустят реестр лиц с психическими расстройствами и зависимостями

12.12.2025 11:27





В Грузии создадут единую базу лиц, страдающих психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией и токсической зависимостью. Соответствующий законопроект парламент принял в третьем, окончательном чтении в четверг.



Работу над реестром поручают Минздраву. Базу должны запустить к 1 марта 2026 года.



Пакет изменений подготовило министерство внутренних дел. Доступ к базе получат полиция и другие государственные учреждения. Реестр собираются использовать при выдаче разрешений на ношение оружия, прав на управление автомобилем, при назначении на определенные должности и так далее.



По версии МВД, необходимость нововведения продиктована тем, что у госструктур сейчас нет «достоверного источника оперативной информации» о состоянии здоровья заявителей, что, как утверждают инициаторы, затрудняет обеспечение общественной безопасности.



Однако документ, поступивший в парламент в прошлом году, вызывал критику правозащитников и профильных специалистов. Оппоненты предупреждали, что создание подобной базы несет серьезные риски: нарушает медицинскую тайну, усиливает стигматизацию и дискриминацию людей с психическими расстройствами и зависимостями, а также может отпугнуть граждан от получения медицинской помощи из-за опасений оказаться на учете.



До сих пор не определены ключевые параметры будущего реестра: какие именно диагнозы будут основанием для включения, как будут учитываться временные состояния вроде депрессии, и предусмотрено ли исключение из базы после успешного лечения. Эти вопросы Минздраву предстоит проработать до запуска системы.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





