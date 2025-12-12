Гражданин Украины задержан за наркопреступление

12.12.2025 11:55





Полиция в Сенаки задержала 42-летнего гражданина Украины по обвинению в незаконном приобретении-хранении и пособничестве сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



По итогам личного досмотра, а также обысков автомобиля и места жительства мужчины найдено 50 свертков с метадоном – гранулы и порошок, подготовленные для продажи. Также изъяты наличные деньги, предположительно полученные от реализации запрещенных веществ.



Следствие продолжается. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





