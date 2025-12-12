Кобахидзе: Евросоюз принимает в отношении Грузии абсурдные решения, делает абсурдные заявления

Неформальное влияние очень актуально а масштабе Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил премьер, результатом именно неформального влияния являются абсурдные решения и заявления в отношении Грузии.



«Сегодня то, что мы видим в ЕС, когда они, среди прочего, принимают абсурдные решения, делают заявления в отношении Грузии, все это результат неформального влияния. И тут то, о чем мы говорили все это время, тоже самое повторяют конкретные люди из США. Всем, вероятно, следует об этом задуматься», - сказал глава правительства.



По его словам, действующая администрация США повторяет то же, что власти Грузии утверждали на протяжении этих лет, и «только сейчас стало убедительным для некоторых субъектов».



«В последние несколько лет нам приходилось утверждать простую истину относительно тенденций, которые мы ясно видели в масштабе ЕС. Помните критику, которая шла после этого, нас объявляли пророссийской властью за то, что мы говорили об этих тенденциях? Сегодня действующая администрация США говорит то же самое. Она повторяет то же самое, что мы утверждали все эти годы, и только сейчас то, о чем мы говорили раньше, подкрепляя конкретными аргументами и фактами, стало убедительным для некоторых субъектов. Такова нынешняя реальность, тенденции в ЕС тяжелы, и мы сохраняем надежду, что эти тенденции примут позитивный оборот. Посмотрим, как будут развиваться процессы», - сказал премьер.





