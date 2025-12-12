Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бочоришвили: Проходящий в Ашхабаде форум – хорошая возможность еще раз подчеркнуть приоритеты нашей страны


12.12.2025   14:36


«Форум, в котором участвуют представители международных организаций, а также высшие должностные лица стран нашего региона и не только нашего региона, является хорошей возможностью для Грузии ещё раз ясно обозначить приоритеты нашей страны», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Как отмечает Бочоришвили, премьер-министр в своём выступлении на форуме затронул вопросы вызовов безопасности, а также потенциал, которым обладает Грузия с точки зрения экономического развития.

«Форум, в котором участвуют представители международных организаций, высшие должностные лица стран нашего региона и других регионов, предоставляет Грузии хорошую возможность ещё раз чётко обозначить приоритеты нашей страны. Премьер-министр в своём выступлении говорил о тех вызовах безопасности, которые стоят перед нашей страной, а также о потенциале, которым обладает Грузия с учётом её экономического прогресса и геополитического положения. Всё это прозвучало в выступлении премьер-министра в рамках форума», — заявила Мака Бочоришвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна