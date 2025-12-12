Бочоришвили: Проходящий в Ашхабаде форум – хорошая возможность еще раз подчеркнуть приоритеты нашей страны

«Форум, в котором участвуют представители международных организаций, высшие должностные лица стран нашего региона и других регионов, предоставляет Грузии хорошую возможность ещё раз чётко обозначить приоритеты нашей страны. Премьер-министр в своём выступлении говорил о тех вызовах безопасности, которые стоят перед нашей страной, а также о потенциале, которым обладает Грузия с учётом её экономического прогресса и геополитического положения. Всё это прозвучало в выступлении премьер-министра в рамках форума», — заявила Мака Бочоришвили.







