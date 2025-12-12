Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: У нас тоже имеются вопросы по событиям 20 июня


12.12.2025   15:08


«По событиям 20 июня и действиям конкретных лиц — я имею в виду тогдашних руководителей правоохранительных структур — у нас тоже есть свои вопросы, и именно по поручению Страсбургского суда мы возобновили расследование по этой теме», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам Ираклия Кобахидзе, это расследование установит истину во всём.

«Что касается 20 июня и действий конкретных лиц — я имею в виду тогдашних руководителей правоохранительных структур — вы знаете, что у нас тоже есть свои вопросы, и именно по поручению Страсбургского суда мы возобновили расследование по этому вопросу. Это расследование установит истину во всём, включая то, насколько правомерно действовали тогда конкретные должностные лица», — отметил премьер-министр.


