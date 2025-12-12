Кобахидзе: У нас тоже имеются вопросы по событиям 20 июня

«По событиям 20 июня и действиям конкретных лиц — я имею в виду тогдашних руководителей правоохранительных структур — у нас тоже есть свои вопросы, и именно по поручению Страсбургского суда мы возобновили расследование по этой теме», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Ираклия Кобахидзе, это расследование установит истину во всём.



