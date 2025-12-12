Кобахидзе: В заявлении Урсулы фон дер Ляйен видны двойные стандарты

12.12.2025 16:04





Европейская бюрократия вспомнила принцип суверенитета, что никто извне не должен вмешиваться во внутренние дела других, хотя она ежедневно нарушала этот принцип суверенитета в отношении нас, - заявил журналистам в Туркменистане премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.



По словам премьера, в заявлении Урсулы фон дер Ляйен видны двойные стандарты.



«Сегодня действующая администрация США оценивает протекающие в Европе процессы точно так же, как и мы в прошедшие годы, что не нравится европейской бюрократии. Сейчас они вспомнили о принципе суверенитета, что никто извне не должен вмешиваться во внутренние дела других, однако европейская бюрократия в ежедневном режиме нарушала именно этот принцип суверенитета против нас. Тут видны двойные стандарты. Нынешняя администрация США точно оценивает процессы, которые развиваются в Евросоюзе, и наша оценка была такой все эти годы», - заявила премьер.



Для справки, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию POLITICO, отвечая на вопрос о стратегии национальной безопасности США, заявила, что «Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию».





