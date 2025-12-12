Датунашвили: Исключить ответственность тогдашнего министра внутренних дел невозможно

«Вопрос ответственности Георгия Гахария не является главным — Европейский суд рассматривает спор между конкретными гражданами и Грузией, которые пострадали», — заявил на брифинге член партии «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.



В то же время, по его словам, исключить ответственность тогдашнего министра внутренних дел невозможно.



«Ответственность лежала на Министерстве внутренних дел, однако существует вертикаль этой ответственности. Первое ответственное лицо — фактический правитель страны Бидзина Иванишвили. В вертикали »Грузинской мечты» не существует решения, которое не исходило бы от Бидзины Иванишвили. Если бы Гахария действительно »убежал» из системы »Мечты», он не был бы продвинут до должности премьер-министра. Следовательно, это было решение, принятое внутри системы »Грузинской мечты», частью которой в тот момент был господин Гахария. Но и это является абсолютной перверсией темы — будто бы всё должно быть возложено на Гахария. Это неправда, и это подтвердил Европейский суд. Суд поставил вопросы ответственности как перед Министерством внутренних дел, так и перед прокуратурой Грузии, судебной системой Грузии и всеми остальными, сказав им: вы применили насилие против людей, а затем препятствовали установлению справедливости. Гахария не является главным фактором во всём этом, но однозначно он — одно из ответственных лиц за те процессы. Однако справедливость требует сказать: он один из них, но не единственный», — заявил Тазо Датунашвили.





