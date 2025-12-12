Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Кобахидзе назвал спекуляциями критику из-за участия в форуме с Путиным


12.12.2025   16:28


Грузинский премьер ответил на критику оппонентов из-за участия в форуме в Туркменистане, на котором присутствует и президент России и общей фотографии с ним и другими участниками мероприятия. Ираклий Кобахидзе называет критику спекуляцией:

«Эти спекуляции абсолютно несерьёзны и свидетельствуют об общей несерьёзности, которая сегодня царит в оппозиции и связанных с ней организациях.

Здесь не стоит делать глубоких комментариев», — заявил он.

Напомним, что в столице Туркменистана Ашхабаде 11–12 декабря проходит форум «Года международного мира и доверия», приуроченный к 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии участвуют президенты Туркменистана, России, Турции, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Ирака, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.


