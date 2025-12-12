«Международная прозрачность»: 59% пожертвований политическим партиям приходятся на «Грузинскую мечту»

12.12.2025 18:55





Согласно данным «Международной прозрачности», в сентябре 2025 года все партии в общей сложности получили пожертвования в объеме 6 909 602 лари, из которых 59% - 4 145 000 лари приходятся правящей партии «Грузинская мечта».



Относительно пожертвований, полученных партиями в сентябре 2025 года, «Международная прозрачность» пишет, что возможное участие крупных доноров «Грузинской мечты» в системной коррупции вновь вызывает легитимные вопросы. По данным организации, связанные с ними компании с 2015 года выиграли тендеры стоимостью 2,51 миллиарда лари.



« Большую часть тендеров выиграли крупные строительные компании, связанные с жертвователями «Грузинской мечты», такие как «Анаги», «Гза», «Цекури» и другие.



Компании , связанные с крупными донорами «Грузинской мечты», с 2024 года получили контракты на упрощённые закупки на сумму до 5,5 млн лари, а с 2015 года - на 204 миллиона.



30 компаний, связанных с донорами «Грузинской мечты», в 2015–2024 годах получили более 16 млн лари бюджетных субсидий.



54 компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», в 2017–2024 годах получили разрешения на строительство 1,4 млн кв.м .



Компании, связанные с донорами оппозиционных партий, с 2015 года выиграли тендеры на 1,4 млн лари, контракты на упрощённые закупки на 823 тыс. лари и субсидии на 592 тыс. лари. С 2024 года тендеров не выигрывали, а общий объем контрактов упрощенных закупок составил 36 тыс. лари», - заявляет «Международная прозрачность».





