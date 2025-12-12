Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Пророссийский правитель Грузии дружит с автократами


12.12.2025   19:01


Пророссийский правитель Грузии строго критикует партнеров из ЕС и США и дружит с автократами,- написала на социальной платформе X пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили публикует фотографии с форума, проходящего в столице Туркменистана, Ашхабаде, на котором присутствует премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что в мероприятии помимо премьер-министра Грузии, участвуют президенты Туркменистана, России, Турции, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Ирака, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии и Пакистана.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна