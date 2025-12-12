Зурабишвили: Пророссийский правитель Грузии дружит с автократами

Пророссийский правитель Грузии строго критикует партнеров из ЕС и США и дружит с автократами,- написала на социальной платформе X пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Зурабишвили публикует фотографии с форума, проходящего в столице Туркменистана, Ашхабаде, на котором присутствует премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Напомним, что в мероприятии помимо премьер-министра Грузии, участвуют президенты Туркменистана, России, Турции, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Ирака, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии и Пакистана.





