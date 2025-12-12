Вольский: Все знают, кто является оккупантом, и Грузия — оправдываться нет необходимости

12.12.2025 19:04





«Встреча в Ашхабаде имеет чрезвычайное значение. Все знают, кто является оккупантом, и Грузия — единственная страна, у которой нет дипломатических отношений с Россией. Оправдываться нет необходимости. Именно поэтому премьер-министр находится там, где решается и планируется завтрашний день Грузии», – заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, если в форуме участвует Владимир Путин, это не означает, что премьер-министр не должен встретиться с премьер-министром Азербайджана.



«Если у нас есть претензии к Туркменистану или его стилю управления, это не значит, что мы не должны руководствоваться нашими интересами, когда видим соответствующие примеры. Если мы сотрудничаем с Китаем, это не означает, что мы должны присоединяться к критике Европы, когда они сами ездят в Китай и заключают огромные соглашения. К сожалению, наши территории оккупированы, и все прекрасно знают, кто является оккупантом. Все резолюции, включая последнюю, принятую в ООН, были поддержаны нашей подписью. Да, она касалась Украины, но мы не изменили своих позиций.



Если вы хотите, чтобы на встрече, где обсуждаются глобальные вопросы, премьер-министр выступил и сказал то же самое, что кричат некоторые «акацуки» на улице, — так не бывает. На такого уровня встречах этого не происходит. Если вы думаете, что у Грузии может быть хоть какая-то перспектива без встреч и форумов, вы не просто глубоко ошибаетесь — я думаю, у вас просто пропагандистские интересы и больше ничего», – заявил Гия Вольский.







