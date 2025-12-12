С 2026 года прекращается системная регистрация земли

12.12.2025 20:06





С 1 января 2026 года бесплатная системная регистрация земельных участков прекращается. Кроме того, в муниципалитетах на один год приостанавливается работа комиссий, которые занимались признанием прав собственности на самовольно занятые земли.

При этом с нового года Национальное агентство публичного реестра продолжит регистрацию самовольно занятых земель в спорадическом режиме (по заявлению). Стоимость таких услуг будет определена постановлением правительства.



В парламент внесён законопроект «Грузинской мечты», согласно которому муниципалитеты (кроме самоуправляемых городов) до 1 января 2027 года лишаются полномочий признавать право собственности на самовольно занятые участки, выдавать справки на придомовые земельные наделы, устанавливать идентичность участка и выполнять другие функции. То есть так называемые земельные комиссии в муниципалитетах в течение следующего года работать не будут.



Поправки вносятся в закон «О системной и спорадической регистрации прав на земельные участки и совершенствовании кадастровых данных». Согласно этому закону, системная (бесплатная) регистрация земли завершается 1 января 2026 года, однако реестр продолжит спорадическую регистрацию.



Напомним: системная регистрация означает, что государство само измеряет и регистрирует участок без какой-либо оплаты. При спорадической регистрации гражданин самостоятельно обращается в реестр и оплачивает услуги.

Сегодня регистрация самовольно занятого участка в спорадическом режиме обходится гражданину в 600 лари.



В законопроекте же указано, что стоимость услуг при спорадической регистрации и признании права собственности будет определена постановлением правительства. В публичном реестре журналистам сообщили, что новая стоимость не превысит сегодняшних 600 лари.



Что касается завершения бесплатной системной регистрации: в реестре уточнили, что с 1 января 2026 года прекращается прием новых заявлений на системную регистрацию земельных участков. Однако те, кто подал заявление раньше, но участок ещё не был измерен, получат услугу бесплатно: замеры и регистрация будут доведены до конца.



Бесплатно продолжится измерение и регистрация и тех участков, по которым граждане обратятся до 1 января 2026 года. То есть те, кто ещё не подал заявление на системную регистрацию, могут сделать это до января, и процедура для них останется бесплатной.



В соответствии с поправками:



С 1 января 2026 года агентство публичного реестра продолжит спорадическую регистрацию. До 1 января 2027 года агентство будет признавать право собственности на самовольно занятые земли и устанавливать идентичность участков в муниципалитетах (кроме самоуправляемых городов).



Муниципалитеты до 1 января 2027 года теряют полномочия признавать право собственности на самовольно занятые земли, выдавать справки на придомовые участки, устанавливать идентичность и выполнять сопутствующие процедуры.



Признание права собственности и установление идентичности будет осуществляться по правилам, установленным для географических зон системной регистрации.



Все административные производства, начатые до вступления поправок в силу, завершатся по старым правилам.



Стоимость услуг по признанию права собственности и регистрации в спорадическом режиме будет установлена постановлением правительства.



В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является также обеспечение возможности регистрации прав для лиц, которые во время системной регистрации находились за пределами страны или по другим объективным причинам не смогли воспользоваться правом бесплатной регистрации.



При этом важно учитывать: эти лица могли зарегистрировать участки бесплатно в период системной регистрации, а после утверждения изменений такая возможность исчезнет. Однако, исходя из пояснений реестра, у них ещё есть время — до 1 января 2026 года можно успеть подать заявление и пройти процедуру бесплатно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





