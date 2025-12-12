В Минздраве обсудили «реформу крови»

В правительстве «Грузинской мечты» министр здравоохранения Михеил Сарджвеладзе провел рабочую встречу с представителями медицинского сектора, На встрече обсуждались правовые акты, связанные с Законом «О качестве и безопасности крови человека и ее компонентов». По словам министра, основная цель реформы — обеспечить доступность безопасных и высококачественных продуктов крови, что требует активного участия сектора и учета его мнений. Об этом сообщило министерство.



Было отмечено, что рабочий процесс будет продолжен. На последующих встречах гематологи, представители банков крови и больничного сектора представят свои рекомендации по проводимым изменениям.



Согласно предлагаемым законодательным актам, планируется ввести усовершенствованные процедуры отбора и тестирования доноров, создание системы отслеживания и гемовигиланса для компонентов крови, а также определение новых правил лицензирования учреждений, занимающихся сбором крови. По оценкам ведомства, эти изменения будут способствовать общему качественному развитию сектора трансфузионной медицины.



По данным Национального статистического управления, в этом году Грузия закупила крови и вакцин на сумму 5,9 млн долларов США [Национальное статистическое управление не учитывает кровь отдельно], что увеличение на 6, 5%, а в объеме — на 43,4% до 26,1 тонны.



Список ТОП-5 стран-импортеров



Украина — 2,1 млн долларов США;



Турция — 722,4 тыс. долларов США;



Литва — 531,2 тыс. долларов США;



Болгария — 412,4 тыс. долларов США;



Франция — 395,5 тыс. долларов США.





